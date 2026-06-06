Киев извинился перед Афинами за беспилотный катер со взрывчаткой в водах Греции Украина принесла извинения Афинам из-за морского дрона у греческого острова

Москва6 июн Вести.Киев принес официальные извинения Афинам в связи с обнаружением украинского безэкипажного катера со взрывчаткой у греческого острова Лефкада в Ионическом море.

Публикацию с извинениями в соцсети Х сделал представитель МИД Украины Георгий Тихий.

После инцидента с морским дроном, обнаруженным у греческого острова Лефкада ... украинская сторона приносит свои извинения за инцидент написал он

Скандал разгорелся в начале мая, когда греческий рыбак обнаружил в пещере близ Лефкады украинский беспилотный надводный катер Magura V5 с работавшим двигателем и взрывчаткой на борту. По разным оценкам местных СМИ, в дроне было от 100 до 300 кг взрывчатки – ее изъяли и уничтожили саперы. Адмирал в отставке Береговой охраны Греции Никос Спанос предполагал, что обнаруженный катер был готов к нанесению удара по судну. По некоторым данным, целью катера могло быть российское судно или танкер с топливом из России.

После этого Греция призвала киевский режим убрать все беспилотные аппараты от своих берегов. Министр обороны Никос Дендиас потребовал от Киева "больших извинений" и "абсолютных гарантий" того, что подобное не повторится.

МИД Греции осудил атаки киевского режима на суда в Средиземном море, подчеркнув, что "никому не дается право атаковать их, топить и подвергать опасности человеческие жизни".

3 июня Афины направили Киеву официальный письменный протест.

Magura V5 – украинский надводный безэкипажный катер длиной около 5,5 м. Он способен развивать скорость до 42 узлов и нести до 320 кг взрывчатки.