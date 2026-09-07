Еврокомиссия одобрила заявку Киева на закупку ракет для Patriot, пишут СМИ ЕК одобрила закупку Киевом ракет Patriot за счет кредита в 90 млрд евро

Москва7 сен Вести.Еврокомиссия одобрила закупку киевским режимом ракет для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot за счет кредита Евросоюза в 90 млрд евро. Об этом сообщили украинские СМИ.

Режим Владимира Зеленского просит у Брюсселя более 2 млрд евро на закупку этих ракет.

Еврокомиссия одобрила заявку Украины на закупку ракет для систем ПВО Patriot за счет кредита на 90 млрд евро… Украина направила запрос на закупку ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot в рамках программы Ukraine Support Loan. В Еврокомиссии заявили, что работают над его согласованием в максимально сжатые сроки сообщили украинские журналисты

Ранее газета Guardian сообщила, что соратники Владимира Зеленского сомневаются в его способности получить достаточно ракет для комплексов Patriot на фоне их острой нехватки.

До этого президент США Дональд Трамп сделал репост колонки издания Washington Post, где предлагалось передать Киеву лицензии на производство ракет для Patriot.

Запасы ракет-перехватчиков для Patriot серьезно истощились в ходе войны США и Израиля с Ираном. Сообщалось, что только за первые пять дней конфликта американские военные израсходовали более 800 перехватчиков, а к июлю их запасы сократились до 25% от уровня, который Пентагон считает необходимым.

На фоне всей ситуации союзники Вашингтона начали выражать беспокойство по поводу того, смогут ли США защитить их при возникновении такой необходимости, рассказала ранее газета The Wall Street Journal.