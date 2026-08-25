На Украине заявили о получении ракет для Patriot Зеленский утверждает, что Украина получила "немного ракет" для Patriot

Москва25 авг Вести.Украина получила "немного ракет" для зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе встречи с украинскими журналистами.

По его словам, Киев получил от одного из западных партнеров подтверждение поставок в будущем нескольких ЗРК Crotale и ракет к ним.

Также мы получили ракеты AIM, это для нас очень важные ракеты, ну и, если честно, еще немного зашло ракет Patriot, сколько - не могу сказать, но немного, надо больше сказал Зеленский

Ранее глава киевского режима попытался упрекнуть президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в том, что Вашингтон задерживает поставки ракет для Patriot. Так, в ответ на поздравление главы Белого дома с Днем независимости Украины Зеленский упомянул поставки вооружений, чего он не делал, отвечая на телеграммы других мировых лидеров.