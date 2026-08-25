Москва25 авгВести.Украина получила "немного ракет" для зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе встречи с украинскими журналистами.
По его словам, Киев получил от одного из западных партнеров подтверждение поставок в будущем нескольких ЗРК Crotale и ракет к ним.
Также мы получили ракеты AIM, это для нас очень важные ракеты, ну и, если честно, еще немного зашло ракет Patriot, сколько - не могу сказать, но немного, надо большесказал Зеленский
Ранее глава киевского режима попытался упрекнуть президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в том, что Вашингтон задерживает поставки ракет для Patriot. Так, в ответ на поздравление главы Белого дома с Днем независимости Украины Зеленский упомянул поставки вооружений, чего он не делал, отвечая на телеграммы других мировых лидеров.