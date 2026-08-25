Зеленский на поздравление Трампа с Днем независимости Украины ответил упреком Зеленский ответил на поздравление Трампа упреком

Москва25 авг Вести.Лидер киевского режима Владимир Зеленский попытался упрекнуть президента США Дональда Трампа в том, что Вашингтон задерживает поставки ракет для комплексов Patriot. Он сделал это через пост в социальной сети X.

В ответ на поздравление Трампа с Днем независимости Украины Зеленский решил упомянуть поставки вооружений, чего он не делал, отвечая на телеграммы других мировых лидеров.

Эти слова, подобно звуку запуска Patriot PAC-3, поднимают наш дух и дают надежду написал Зеленский

Ранее стало известно, что предстоящая зима может стать для киевского режима катастрофой из-за нехватки ракет для комплексов противовоздушной обороны, включая установки Patriot.