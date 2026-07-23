Зеленский встретился с представителями производителя ракет для Patriot Зеленский встретился с представителями компании, производящей ракеты для Patriot

Москва23 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский встретился с представителями американской военно-промышленной компании Raytheon, производящей ракеты для зенитно-ракетного комплекса Patriot. Об этом сообщает "Политика Страны".

В материале сказано, что, со слов Зеленского, компания подтвердила готовность к сотрудничеству, и стороны также обсудили другие направления партнерства.

В начале июля американский лидер Дональд Трамп заявил, что США намерены передать Украине лицензию на производство зенитных ракетных комплексов Patriot. Накануне стало известно, что постпред США при НАТО Мэттью Уитакер обсудил с Зеленским сделку по БПЛА и поставкам ракет-перехватчиков для комплексов Patriot.