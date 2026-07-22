Зеленский встретился в Киеве с послом США при НАТО Уитакером

Зеленский встретился в Киеве с послом США при НАТО, названы темы беседы Зеленский встретился в Киеве с послом США при НАТО Уитакером

Москва22 июл Вести.Американский посол при НАТО Мэттью Уитакер встретился в Киеве с главой киевского режима Владимиром Зеленским и секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым. Об этом сообщают украинские СМИ.

По данным ряда изданий, Уитакер обсуждал с Зеленским поставки ракет к американскому зенитному ракетному комплексу Patriot и запуск их производства на территории Украины.

Сам Зеленский в своем Telegram-канале написал, что разговор шел о защите украинского неба, а также о двустороннем оборонном партнерстве США и Украины, включая предоставление Украине лицензии на производство Patriot, а также о международной программе Drone Deal ("Соглашение о дронах").

Кроме того, Зеленский написал, что вручил прибывшему в Киев вместе с Уитакером командующему Специальной миссией НАТО по безопасности и подготовке для Украины (NSATU) генерал-лейтенанту Кертису Баззарду орден "За заслуги" III степени.

В начале июля американский президент Дональд Трамп заявил, что США намерены передать Украине лицензию на производство Patriot. Он выразил уверенность, что Украина сможет быстро наладить производство.