Трамп сделал репост статьи о передаче Украине лицензии на выпуск ракет Patriot Трамп поделился статьей WP о передаче Киеву лицензий на производство Patriot

Москва4 сен Вести.Президент США Дональд Трамп сделал репост авторской колонки Washington Post, в которой содержится предложение о передаче Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot.

Колонка, которую опубликовал Трамп, написана старшим научным сотрудником Американского института предпринимательства Марком Тиссеном и называется "Как Трамп может помочь Украине создать собственные ракеты Patriot". Сам президент не сопроводил репост никакими пояснениями.

В колонке отмечается острый дефицит ракет Patriot в США. Эти боеприпасы крайне важны для Украины, но и американская армия нуждается в них для противодействия угрозам на Ближнем Востоке и обеспечения безопасности собственных подразделений.

Причиной задержки, по словам Тиссена, стали опасения американских спецслужб по поводу возможной утечки технологий перехватчиков PAC-3 MSE. Компромиссным решением может стать передача лицензии на выпуск более старых и дешевых версий — PAC-3 ACE или PAC-2 GEM-T.

Кроме того, автор колонки рекомендует Трампу оказать давление на Южную Корею, чтобы та поставила Киеву свои системы M-SAM II до наступления холодов.

Ранее сообщалось, что армия США до конца текущего года должна получить только 80 ракет-перехватчиков Patriot, что меньше того количества ракет, которое было использовано для отражения одной атаки Ирана.