США получат меньше ракет Patriot, чем ушло на отражение одной атаки Ирана

Пентагон: до конца года США получат только 80 ракет Patriot США получат меньше ракет Patriot, чем ушло на отражение одной атаки Ирана

Москва3 сен Вести.Сухопутные войска Соединенных Штатов до конца текущего года должны получить только 80 ракет-перехватчиков Patriot, что меньше того количества ракет, которое было использовано для отражения одной атаки Ирана.

Об этом сообщает агентство РИА Новости, изучив график поставок Пентагона.

Согласно графику поставок, сухопутные войска США с сентября по декабрь должны получать по 20 ракет PAC-3 MSE ежемесячно. Еще 88 планировались к поставке на период с января по апрель этого года.

Таким образом, всего за 2026 год сухопутные войска США должны получить 168 новых перехватчиков пишет агентство

Паузы в графике обусловлены выполнением зарубежных заказов. Согласно документам Пентагона, одна производственная линия задействована для выпуска PAC-3 MSE как для США, так и для иностранных покупателей в рамках программы Foreign Military Sales.

При этом, как сообщалось ранее, американские военные израсходовали свыше 80 ракет-перехватчиков Patriot при отражении одной атаки Ирана на объекты США в Иордании в ночь на 31 августа, что составило порядка 10% всего оставшегося у США арсенала таких ракет.

Запасы ракет для Patriot были серьезно истощены еще до этой атаки. Сухопутные войска США за пять месяцев войны с Ираном израсходовали значительную часть арсенала высокоточных ракет большой дальности.