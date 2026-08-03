США допускают общее производство с Украиной компонентов для Patriot США допустили общее производство с Украиной компонентов для систем Patriot

Москва3 авг Вести.США по-прежнему рассматривают возможность совместного с Украиной производства компонентов для систем Patriot, в том числе в сотрудничестве с европейскими странами. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер.

По его словам, экспорт ракет Patriot PAC-3 жестко контролируется.

Но существуют возможности для совместного производства с украинцами и европейцами, чтобы расширить промышленную базу и поддержать оборону Украины и Европы. Мы сейчас работаем над рядом таких соглашений сказал Уитакер в интервью телеканалу Fox Business

Также, по его мнению, возможная сделка по Patriot между США и Украиной вряд ли будет заключена до наступления зимы.

На прошлой неделе глава киевского режима Владимир Зеленский встретился с главой Белого дома Дональдом Трампом. По их итогам он заявил, что американский лидер якобы согласился дать Киеву лицензию на производство ракет-перехватчиков для Patriot. Сам Трамп позднее заявил, что Вашингтон пока не принял решение.