Украина не получит лицензию на производство ракет Patriot к этой зиме Уитакер заявил о задержке соглашения по производству Patriot для Киева

Москва3 авг Вести.Соглашение между США и Украиной о предоставлении лицензии на производство ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot не будет заключено к предстоящей зиме. Об этом в интервью телеканалу Fox Business заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.

По его словам, выработать долгосрочные договоренности о производстве боеприпасов в эти сроки не удастся. Ранее президент США Дональд Трамп также отмечал, что Вашингтон пока не принял окончательного решения по вопросу передачи Киеву соответствующей лицензии.