США и Украина обсуждают передачу ей доступа к технологиям производства Patriot

США и Украина обсуждают предоставление ей технологий производства Patriot США и Украина обсуждают передачу ей доступа к технологиям производства Patriot

Москва2 авг Вести.США и Украина ведут консультации по теме предоставления ей доступа к производству систем ПРО Patriot, сообщил в эфире CBS член Палаты представителей Конгресса республиканец Майк Тернер.

По его словам, "этот процесс еще продолжается".

Я полагаю, что идут переговоры о предоставлении Украине более широких возможностей иметь доступ к технологиям Patriot, чтобы она могла наладить производство и освоить оборонные технологии сказал Тернер

Политик добавил, что решить связанные с этим вопросы очень трудно.