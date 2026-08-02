Москва2 авгВести.США и Украина ведут консультации по теме предоставления ей доступа к производству систем ПРО Patriot, сообщил в эфире CBS член Палаты представителей Конгресса республиканец Майк Тернер.
По его словам, "этот процесс еще продолжается".
Я полагаю, что идут переговоры о предоставлении Украине более широких возможностей иметь доступ к технологиям Patriot, чтобы она могла наладить производство и освоить оборонные технологиисказал Тернер
Политик добавил, что решить связанные с этим вопросы очень трудно.