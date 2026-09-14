Трамп: передача Украине лицензий на Patriot коснется упрощенной версии комплекса Трамп: Киев может получить менее совершенный вариант системы ПВО

Москва14 сен Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждаемая возможность передачи Украине комплексов Patriot и соответствующих лицензий может предусматривать менее продвинутую модификацию системы.

Отвечая на вопросы журналистов о том, получит ли Киев американские комплексы Patriot и лицензии, связанные с ними, Трамп уточнил, что речь идет о "менее продвинутой версии". Трансляция брифинга с борта самолета американского президента велась на официальном YouTube-канале Белого дома.

Президент США отдельно подчеркнул, что в случае реализации такой передачи Украина может рассчитывать не на наиболее совершенный вариант комплекса, а на его упрощенную модификацию.

11 августа Трамп заявил, что США продают Евросоюзу вооружение, включая истребители, и Европа может самостоятельно распорядиться им, в том числе передать Украине.

В Москве неоднократно высказывались против поставок западного оружия Киеву отмечая, что военная помощь Украине со стороны западных государств осложняет перспективы урегулирования конфликта и усиливает их вовлеченность в противостояние.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что любые поставки, содержащие вооружение для Украины, Россия будет рассматривать как законную цель. В Кремле также подчеркивали, что дальнейшее увеличение военной поддержки Киева со стороны Запада не способствует продвижению переговоров и может привести к негативным последствиям.