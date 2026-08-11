Трамп: ЕС может передать Киеву купленные у США истребители

Трамп заявил, что проданные Евросоюзу истребители могут передать Украине Трамп: ЕС может передать Киеву купленные у США истребители

Москва11 авг Вести.США продают Евросоюзу вооружение, включая истребители, и Европа может самостоятельно распорядиться им, в том числе передать Украине. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

Также американский лидер напомнил, что Вашингтон отныне поставляет оружие Европе за полную стоимость, после чего европейские страны могут сами принять решение об использовании приобретенного вооружения.

Мы продаем боеприпасы, мы продаем истребители Евросоюзу, и они делают, что хотят, например передают Украине заявил Трамп в интервью

При этом он не уточнил, какие именно истребители подразумевает: новые с возможностью дальнейшей передачи Киеву или уже переданные Украине.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США поддерживают Украину не только поставками вооружений, но и передачей разведданных.