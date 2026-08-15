Москва15 авг Вести.Украина не располагает мощностями и отраслями промышленности, необходимыми для производства ракет к комплексам Patriot. Об этом ИС "Вести" рассказал разработчик систем РЭБ Игорь Потапов.

Он добавил, что на Украину невозможно привезти достаточное количество американских специалистов, которые будут задействованы в производстве боеприпасов к комплексам Patriot.

Ракета Patriot состоит не просто из железной трубки со взрывчаткой, это комплекс практически из 50 единиц - различных машин, система наведения, маршевые двигатели, плюс химическая промышленность. На Украине ничего из этого не существует и никогда не существовало. А сейчас, с количеством ударов по объектам, принимающим участие в боевых действиях, не осталось точно. Такой объем специалистов, который там необходим, американских просто на Украину приехать не сможет рассказал Потапов

Военный обозреватель и автор телеграм-канала "Конкетно" Денис Селезнев заявил, что ракета ПВО является намного более сложно технологией, чем дроны, и наладить ее производство на Украине, которое смогло бы закрыть потребности страны, в текущих условиях невозможно.

Ракета ПВО — это одна из самых сложных на данный момент военных технологий. Это не дрон, который просто летит к цели и должен туда долететь и попасть, взорваться. Это ракета-перехватчик, которая является ключевым звеном в значительно сложной системе: радары, компьютеры, вычисления, собственно, сами пусковые установки. Ракета - только элемент, который должен четко взаимодействовать со всем остальным. Это очень сложное изделие. И поэтому наладить производство на Украине, которое бы превышало в каких-то количествах то производство, которое есть в США, просто невозможно рассказал Селезнев

Ранее в российских силовых структурах оценили перспективы Украины в случае получения 5% американских запасов ракет Patriot. По мнению силовиков, это не поможет Киеву "пережить зиму".