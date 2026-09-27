В Польше хотят построить завод по производству ракет Patriot для Украины В Польше предложили построить завод ракет Patriot для ВСУ

Москва27 сен Вести.Заместитель министра обороны Польши Магдалена Собковьяк-Чернецкая предлагает построить в стране завод по производству зенитных ракет Patriot для Украины. Об этом сообщило Министерство обороны Польши.

Мы представили предложение: если планируется построить такой завод на Украине, то предлагаем построить его в Польше, чтобы он находился в так называемой безопасной зоне пояснила Собковьяк-Чернецкая

По словам замминистра обороны Польши, эта инициатива связана с сообщениями о возможной передаче Киеву лицензии на производство зенитных ракет Patriot.

Польша также добивается создания сервисного центра по обслуживанию РК Patriot. В будущем она планирует создать собственные производственные мощности. Кроме того, Вашингтон и Варшава ведут переговоры о размещении постоянной военной базы США на западе Польши.