Навроцкий: военная база США в Польше получит название "Форт Трамп" Навроцкий: военную базу США в Польше назовут "Форт Трамп"

Москва23 сен Вести.Постоянная военная база США в случае ее открытия в Польше получит название "Форт Трамп" в честь президента США Дональда Трампа, заявил президент Польши Кароль Навроцкий в интервью агентству Bloomberg.

Я думаю, президент Трамп лично сможет присутствовать на открытии "Форта Трампа" приводит агентство слова Навроцкого

Решение США о создании базы - лишь вопрос времени, но Навроцкий хотел бы, чтобы строительство завершили перед окончанием президентского срока Трампа в 2029 году.

При этом Польша готова принять военных США из Германии, если Трамп решит сократить присутствие американских военнослужащих в этой стране, подчеркнул Навроцкий.

США и Польше необходимо решить некоторые административные и финансовые вопросы по поводу базы.

Польша в июле предложила США создать постоянную военную базу в стране. Недавно Польшу посетила американская делегация, которая занималась выбором места для размещения военной базы.