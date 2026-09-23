Москва23 сенВести.Постоянная военная база США в случае ее открытия в Польше получит название "Форт Трамп" в честь президента США Дональда Трампа, заявил президент Польши Кароль Навроцкий в интервью агентству Bloomberg.
Я думаю, президент Трамп лично сможет присутствовать на открытии "Форта Трампа"приводит агентство слова Навроцкого
Решение США о создании базы - лишь вопрос времени, но Навроцкий хотел бы, чтобы строительство завершили перед окончанием президентского срока Трампа в 2029 году.
При этом Польша готова принять военных США из Германии, если Трамп решит сократить присутствие американских военнослужащих в этой стране, подчеркнул Навроцкий.
США и Польше необходимо решить некоторые административные и финансовые вопросы по поводу базы.
Польша в июле предложила США создать постоянную военную базу в стране. Недавно Польшу посетила американская делегация, которая занималась выбором места для размещения военной базы.