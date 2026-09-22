Москва22 сенВести.США намерены существенно нарастить военное присутствие в Гренландии. Вашингтон планирует разместить там две новые крупные базы, заявил глава Белого дома Дональд Трамп, выступая на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.
По словам американского президента, реализация этих планов начнется в ближайшее время.
Мы немедленно начнем процесс развертывания крупного военного присутствия в соответствующих местах. Мы построим две очень крупные военные базысообщил Трамп
Ранее о новых американских военных объектах на острове уже заявлял госсекретарь США Марко Рубио. Он не уточнил предполагаемые сроки создания баз или их назначение.