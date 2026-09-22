Трамп: США начинают развертывание своего военного контингента в Гренландии

США начинают строительство двух военных баз в Гренландии, сообщил Трамп Трамп: США начинают развертывание своего военного контингента в Гренландии

Москва22 сен Вести.США намерены существенно нарастить военное присутствие в Гренландии. Вашингтон планирует разместить там две новые крупные базы, заявил глава Белого дома Дональд Трамп, выступая на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

По словам американского президента, реализация этих планов начнется в ближайшее время.

Мы немедленно начнем процесс развертывания крупного военного присутствия в соответствующих местах. Мы построим две очень крупные военные базы сообщил Трамп

Ранее о новых американских военных объектах на острове уже заявлял госсекретарь США Марко Рубио. Он не уточнил предполагаемые сроки создания баз или их назначение.