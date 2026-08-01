Трамп намерен забрать Гренландию под контроль США до конца президентского срока

Трамп рассчитывает на переход Гренландии под контроль США Трамп намерен забрать Гренландию под контроль США до конца президентского срока

Москва1 авг Вести.Президент США Дональд Трамп рассчитывает забрать Гренландию под контроль США до конца своего президентского срока, о чем он рассказал в интервью телеканалу Real America's Voice.

Ведущий поделился с Трампом прогнозом, согласно которому Гренландия окажется под контролем США до конца президентского срока Трампа.

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Глава Белого дома подчеркнул стратегическую значимость Гренландии для интересов США.

Ранее Трамп заявлял о своем намерении присоединить к США Канаду, Гренландию и Венесуэлу.