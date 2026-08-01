Москва1 авгВести.Президент США Дональд Трамп рассчитывает забрать Гренландию под контроль США до конца своего президентского срока, о чем он рассказал в интервью телеканалу Real America's Voice.
Ведущий поделился с Трампом прогнозом, согласно которому Гренландия окажется под контролем США до конца президентского срока Трампа.
Вам стоит сделать эту ставкупосоветовал Трамп ведущему телеканала
Глава Белого дома подчеркнул стратегическую значимость Гренландии для интересов США.
Ранее Трамп заявлял о своем намерении присоединить к США Канаду, Гренландию и Венесуэлу.