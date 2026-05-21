Москва21 маяВести.Вопрос контроля над Гренландией не снят с повестки дня в Вашингтоне. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.
В своем Telegram парламентарий прокомментировал публикации СМИ о том, что США намерены заполучить право вето на любые крупные инвестиции из России и Китая в Гренландию.
Как и следовало ожидать, вопрос об американском контроле над Гренландией не снят с повестки дня Дональда Трампа... Не сумев добиться своего "напором и яростью", Трамп пытается достичь своей цели - стратегического контроля над полуостровом и над его ресурсами - через переговоры с Даниейнаписал Пушков
Он добавил, что Трамп с большой долей вероятности добьется своего, если успеет до следующих выборов президента США.