В США узнали о реальных договоренностях Трампа по Гренландии NYT: Трамп преувеличивает, говоря о будущей степени контроля над Гренландией

Москва19 сен Вести.Заявления президента США Дональда Трампа о том, какими полномочиями в отношении Гренландии в итоге будут располагать Соединенные Штаты, нельзя назвать точными. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The New York Times.

По ее данным, два человека, близких к переговорам США и Дании, указали, что заявленный Трампом "постоянный контроль над безопасностью" Гренландии преувеличивает реальный объем новых прав Вашингтона на остров.

Американский военный чиновник отметил, что по условиям соглашения США будут работать с партнерами в Дании и Гренландии, а не контролировать их говорится в публикации издания

Кроме того, представители Дании и Гренландии не подтвердили, что Вашингтон получил право вето на одобрение крупных инвестиций в гренландскую экономику, хотя, по словам источников газеты, ранее на переговорах американская сторона настаивала именно на этом праве.

Подписание соглашения сторон ожидается на следующей неделе на полях Генассамблеи ООН, точные детали договоренностей не раскрываются.

Сам Трамп в ночь на 19 сентября выступил с утверждением, что договор даст "США постоянный контроль над безопасностью и другими вопросами в Гренландии", после чего Вашингтон немедленно сразу начнет наращивать военное присутствие на острове.

Глава Белого дома подчеркнул, что впредь ни один противник США не сможет развернуть в датской автономии базу, разместить войска или направить туда крупные инвестиции без разрешения Вашингтона.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, в свою очередь, отметила, что соглашение будет уважать суверенитет и территориальную целостность королевства и усилит безопасность в Арктике и Северной Атлантике.

Гренландия была колонией Дании до 1953 года. В 2009 году остров получил автономию и право самостоятельного управления во внутренней политике, оставаясь частью королевства.

Президент США Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Штатов. В марте прошлого года он заявил, что присоединение Гренландии неизбежно, поскольку это важно для международной безопасности.

Американские чиновники заявляют, что остров имеет решающее значение из-за своего стратегического расположения и месторождений полезных ископаемых.