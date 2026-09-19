Рубио рассказал, почему Дания решилась на сделку по Гренландии

Рубио объяснил, почему Дания пошла на сделку с США по Гренландии Рубио рассказал, почему Дания решилась на сделку по Гренландии

Москва19 сен Вести.Госсекретарь США Марко Рубио объяснил соглашение с Данией по вопросам безопасности Гренландии тем, что у Копенгагена не хватит денег для защиты острова.

Дания и Гренландия понимают, что у них нет необходимых финансовых средств, чтобы защитить Гренландию, если она подвергнется нападению или окажется под угрозой отметил Рубио в интервью Fox News

При этом США имеют все возможности сделать это, заявил госсекретарь.

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social сообщил, что Дания отдала США контроль за безопасностью Гренландии. По договору, США навсегда получат полную возможность делать в Гренландии все необходимое для обеспечения безопасности и защиты острова.