Москва19 сенВести.Госсекретарь США Марко Рубио объяснил соглашение с Данией по вопросам безопасности Гренландии тем, что у Копенгагена не хватит денег для защиты острова.
Дания и Гренландия понимают, что у них нет необходимых финансовых средств, чтобы защитить Гренландию, если она подвергнется нападению или окажется под угрозойотметил Рубио в интервью Fox News
При этом США имеют все возможности сделать это, заявил госсекретарь.
Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social сообщил, что Дания отдала США контроль за безопасностью Гренландии. По договору, США навсегда получат полную возможность делать в Гренландии все необходимое для обеспечения безопасности и защиты острова.