Москва27 авгВести.Евросоюз и Гренландия намерены подписать соглашение о безопасности и сотрудничестве в ходе визита на остров главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом в ходе брифинга в Брюсселе сообщила глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинью.
По ее словам, фон дер Ляйен посетит Гренландию 6-7 сентября.
Она встретится с премьер-министрами Гренландии и Дании и подпишет соглашение о безопасности и сотрудничестве между Гренландией и ЕСзаявила Пинью
Евросоюз резко активизировал свою политику в отношении Гренландии после того, как президент США Дональд Трамп заявил о намерении установить свой контроль над этим островом для расширения американских возможностей проецирования силы в Арктике. На данный момент остров находится под контролем Дании, которая входит в ЕС и НАТО.
Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп рассчитывает взять Гренландию под американский контроль до конца своего президентского срока.