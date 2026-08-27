ЕС и Гренландия подпишут соглашение о безопасности во время визита фон дер Ляйен Фон дер Ляйен посетит Гренландию для подписания соглашения о безопасности

Москва27 авг Вести.Евросоюз и Гренландия намерены подписать соглашение о безопасности и сотрудничестве в ходе визита на остров главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом в ходе брифинга в Брюсселе сообщила глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинью.

По ее словам, фон дер Ляйен посетит Гренландию 6-7 сентября.

Она встретится с премьер-министрами Гренландии и Дании и подпишет соглашение о безопасности и сотрудничестве между Гренландией и ЕС заявила Пинью

Евросоюз резко активизировал свою политику в отношении Гренландии после того, как президент США Дональд Трамп заявил о намерении установить свой контроль над этим островом для расширения американских возможностей проецирования силы в Арктике. На данный момент остров находится под контролем Дании, которая входит в ЕС и НАТО.

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп рассчитывает взять Гренландию под американский контроль до конца своего президентского срока.