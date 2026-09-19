Трамп заявил, что ни один противник США не сможет иметь базу в Гренландии Трамп: противники США не смогут иметь базы в Гренландии

Москва19 сен Вести.В соответствии с условиями сделки по Гренландии, противники США лишаются права размещать на острове базы и инвестировать в значимые проекты без согласия Вашингтона. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

Отныне ни один противник США никогда не сможет иметь базу в Гренландии, иметь военное присутствие в Гренландии или осуществлять чувствительные инвестиции в Гренландии без нашего прямого письменного одобрения отметил глава Белого дома

Ранее Трамп сообщил, что Дания навсегда отдала США контроль над Гренландией в сфере безопасности. По словам американского лидера, это не будет стоить для США ничего, но решит все имевшиеся у Штатов обеспокоенности.

В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Дания пошла на сделку по Гренландии, так как у нее, в отличие от США, нет средств на защиту острова.

В канцелярии премьер-министра Дании Метте Фредериксен сообщили, что подписание договора между США, Данией и Гренландией об усилении безопасности в Арктике и Северной Атлантике намечено на следующую неделю.