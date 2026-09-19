США, Дания и Гренландия намерены подписать договор по Арктике

США, Дания и Гренландия подпишут договор по Арктике США, Дания и Гренландия намерены подписать договор по Арктике

Москва19 сен Вести.Подписание договора между США, Данией и Гренландией об усилении безопасности в Арктике и Северной Атлантике намечено на следующую неделю, сообщает канцелярия премьер-министра Дании Метте Фредериксен в соцсети Х.

Гренландия, Дания и США рассчитывают, что смогут на следующей неделе подписать соглашение, усиливающее безопасность в Арктике и североатлантическом регионе уточняет пресс-канцелярия

Президент США Дональд Трамп заявил, что США и Дания договорились об американском контроле над Гренландией в области безопасности.

Советник президента России Антон Кобяков отметил, что "гренландская" инициатива Трампа была ориентирована на объединение под контролем США всей остальной Арктики.