Кобяков рассказал, на что был рассчитан "гренландский" план Трампа Кобяков: "гренландский" план готовил передачу Арктики под контроль США

Москва30 авг Вести."Гренландская" инициатива американского лидера Дональда Трампа была ориентирована на объединение под контролем США всей остальной Арктики. Об этом сообщил советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков.

В беседе с ТАСС он отметил, что в настоящее время этот маршрут, который задумывался как альтернатива СМП из Тихого океана в Северную Атлантику, "положен под сукно".

А именно: Северо-Западного прохода (к северу от Канады, поэтому темы Гренландии и Канады - взаимосвязанные) и европейского Севера - до российских вод Баренцева моря, где и начинается СМП. Только в этом случае США в состоянии были бы - и то при поддержке скандинавов, прежде всего норвежцев, зависящих от Британии, - конкурировать с потенциалом российского СМП сказал советник президента РФ

Накануне он отметил, что использование СМП без участия РФ невозможно даже в летний период. В качестве ключевых элементов, гарантирующих безопасность и эффективность этого маршрута, Кобяков назвал российскую навигацию, ледовую разведку, услуги лоцманов и портовую инфраструктуру.

Ранее он также подчеркнул, что СМП предоставляет уникальные возможности в условиях текущего кризиса логистических цепочек и блокировки традиционных маршрутов.