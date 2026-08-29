Кобяков: пройти Севморпуть невозможно без ледовой разведки и навигации от России

Кобяков назвал невозможным проход через Севморпуть без российской навигации Кобяков: пройти Севморпуть невозможно без ледовой разведки и навигации от России

Москва29 авг Вести.Использование Северного морского пути (СМП) без участия России невозможно даже в летний период, подчеркнул в интервью ТАСС советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков.

Он перечислил ключевые элементы, которые обеспечивают безопасность и эффективность этого маршрута, – российская навигация, ледовая разведка, лоцманские услуги и портовая инфраструктура.

Кобяков также выразил пожелание, чтобы партнеры, активно использующие СМП, не забывали о его принадлежности России и чаще информировали общественность об этом через средства массовой информации.

Это не нейтральные, а российские территориальные воды. И без российского навигационного сопровождения, ледовой разведки, лоцманских услуг и так далее, а также наличия вдоль СМП портов, прохождение маршрута невозможно даже летом сказал советник президента России

Ранее Кобяков назвал Северный морской путь уникальным шансом для стран на фоне обрыва привычных логистических связей и закрытия традиционных коридоров из-за военно-политических конфликтов.