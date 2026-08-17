Кобяков прокомментировал формулировку об "отлучении" РФ от Давоса Кобяков: Россия осознанно не участвует в Давосском форуме

Москва17 авг Вести.Россия осознанно не принимает участия в экономическом форуме в Давосе, формулировки об "отлучении" РФ от подобных мероприятий некорректны. Об этом в интервью ТАСС заявил советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.

Участвовать в работе структур, которые не хотят слышать мнение РФ, бессмысленно, а желание попасть туда на фоне текущей ситуации – неуважение к себе, отметил Кобяков.

Формулировка, что Россию "отлучили" от мероприятий вроде Давоса, некорректна. Россия не участвует в официальной программе Всемирного экономического форума – это наш осознанный выбор подчеркнул советник президента

Отказ от участия в форуме в Давосе вопрос эффективности, а не амбиций. Ехать туда, где не готовы к равноправному диалогу, это потратить ресурсы впустую. На решение влияет не конъюнктура, а стратегическая целесообразность, пояснил Кобяков.

Он напомнил, что Россия последовательно выстраивает многополярную архитектуру, в которой голос каждой страны имеет вес и значение.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил ИС "Вести", что глобалистская повестка Давоса провалилась.