Кобяков рассказал об изменении отношения иностранцев к участию в форумах в РФ

Кобяков: участие в деловых форумах в РФ становится престижным для иностранцев Кобяков рассказал об изменении отношения иностранцев к участию в форумах в РФ

Москва17 авг Вести.Участие в крупных деловых форумах России для иностранных представителей превращается в престижный и значимый ресурс, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков в интервью .

В интервью ТАСС он сравнил текущую ситуацию с советским феноменом "охоты за заграничными товарами". Тогда, чем жестче были запреты, тем ценнее становилось иметь что‑то из‑за границы.

Теперь мы поменялись с ними местами отметил Кобяков

Советник главы государства пояснил, что попадание на российские площадки для зарубежных деловых партнеров становится важной и почетной задачей.

Ранее Кобяков заявил, что введение Западом санкций не только не изолировало российскую экономику, но и спровоцировало рост интереса международного бизнес-сообщества к участию в крупных форумных площадках на территории РФ.