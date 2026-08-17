Москва17 авгВести.Участие в крупных деловых форумах России для иностранных представителей превращается в престижный и значимый ресурс, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков в интервью .
В интервью ТАСС он сравнил текущую ситуацию с советским феноменом "охоты за заграничными товарами". Тогда, чем жестче были запреты, тем ценнее становилось иметь что‑то из‑за границы.
Теперь мы поменялись с ними местамиотметил Кобяков
Советник главы государства пояснил, что попадание на российские площадки для зарубежных деловых партнеров становится важной и почетной задачей.
Ранее Кобяков заявил, что введение Западом санкций не только не изолировало российскую экономику, но и спровоцировало рост интереса международного бизнес-сообщества к участию в крупных форумных площадках на территории РФ.