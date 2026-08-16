Кобяков: западный бизнес может вернуться в Россию только на условиях партнерства

Названы условия, на которых западный бизнес может вернуться в Россию Кобяков: западный бизнес может вернуться в Россию только на условиях партнерства

Москва16 авг Вести.Западный бизнес может вернуться на российский рынок только на условиях прагматичного партнерства. Об этом в интервью ТАСС заявил советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков.

По его словам, конкуренция необходима, поскольку в таких условиях российские компании становятся только сильнее. При этом, говоря о возможности работы с западными компаниями, Кобяков назвал возможным создание совместных предприятий с передачей технологий.

Приглашать их, специалистов, нужных нам - обязательно. Развивать совместно сложную, капиталоемкую переработку - будем рады. Вместе заниматься фундаментальной и прикладной наукой, в том числе в корпоративном сегменте на равных, то есть в режиме win-win - всегда готовы. Вот нехитрые условия и направления. Только прагматичное партнерство сказал советник президента

Ранее депутат Государственной думы Александр Толмачев заявил, что американским брендам сложно найти замену российскому рынку. Именно поэтому, по его словам, они хотят вернуться в Россию.