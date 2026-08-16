Кобяков: бизнес из ЕС контактирует с РФ вопреки позиции политических элит

Компании из Евросоюза продолжают контактировать с российским бизнесом Кобяков: бизнес из ЕС контактирует с РФ вопреки позиции политических элит

Москва16 авг Вести.Несмотря на позицию политических элит Евросоюза, представители компаний из Европы продолжает взаимодействовать с Россией. Об этом рассказал советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков.

В интервью агентству ТАСС он привел в пример Италию, Германию, Францию, Голландию, Грецию, Великобританию, Швейцарию и Испанию.

[Продолжают сотрудничество с РФ] практически бизнесмены из всех страны Европы. Да, они и не скрывают этого. Достаточно проследить последние 4-5 форумов в Санкт-Петербурге и Владивостоке подчеркнул Кобяков

Беседа прошла в преддверии ВЭФ-2026, который пройдет с 1 по 4 сентября на базе кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский.

Ранее Кобяков уже рассказывал, что бизнес в недружественных странах проявляет интерес к ВЭФ. Компании договариваются со своими правительствами, чтобы продолжать вести дела, не привлекая внимание русофобов.