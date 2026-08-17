Кобяков: санкциями Запад лишь повысил интерес к бизнес-контактам с Россией

В Кремле заявили о росте интереса мирового бизнеса к форумам РФ вопреки санкциям Кобяков: санкциями Запад лишь повысил интерес к бизнес-контактам с Россией

Москва17 авг Вести.Введение Западом санкций не только не изолировало российскую экономику, но и спровоцировало рост интереса международного бизнес-сообщества к участию в крупных форумных площадках на территории РФ.

Об этом заявил советник президента России, ответственный секретарь Оргкомитета Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков в интервью ТАСС.

Представитель Кремля пояснил, что санкционные барьеры стали дополнительным стимулом для предпринимателей из разных регионов планеты искать возможности для прямого диалога.

По его словам, международные саммиты, такие как ПМЭФ и Российская энергетическая неделя, превратились в ключевые центры, где топ-менеджмент и собственники компаний могут напрямую выстраивать коммуникацию и заключать сделки с партнерами из более чем сотни государств мира.

Ранее помощник российского президента, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявил, что западные санкции, направленные против России, не работают.