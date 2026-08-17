Москва17 авгВести.Введение Западом санкций не только не изолировало российскую экономику, но и спровоцировало рост интереса международного бизнес-сообщества к участию в крупных форумных площадках на территории РФ.
Об этом заявил советник президента России, ответственный секретарь Оргкомитета Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков в интервью ТАСС.
Представитель Кремля пояснил, что санкционные барьеры стали дополнительным стимулом для предпринимателей из разных регионов планеты искать возможности для прямого диалога.
По его словам, международные саммиты, такие как ПМЭФ и Российская энергетическая неделя, превратились в ключевые центры, где топ-менеджмент и собственники компаний могут напрямую выстраивать коммуникацию и заключать сделки с партнерами из более чем сотни государств мира.
Ранее помощник российского президента, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявил, что западные санкции, направленные против России, не работают.