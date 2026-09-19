Трамп: США по договору с Данией обеспечат безопасность Гренландии Трамп: Дания отдала США контроль над безопасностью Гренландии

Москва19 сен Вести.Дания отдала США контроль за безопасностью Гренландии, заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social​​​.

Я с удовольствием сообщаю, что США заключили с Данией и Гренландией соглашение, которое предоставляет США постоянный контроль за безопасностью и другими нуждами Гренландии отметил глава Белого дома

По новому договору, США навсегда получат полную возможность делать в Гренландии все необходимое для обеспечения безопасности и защиты острова.

США в рамках соглашения с Данией незамедлительно начнут наращивать военное присутствие в Гренландии, отметил Трамп.

Мы немедленно приступим к обеспечению крупного военного присутствия в подходящей части Гренландии. Мы начнем работать с народом Гренландии для развития [острова] и строительства [инфраструктуры] заявил Трамп

Советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков заявил, что "гренландский" план Трампа ориентирован на объединение под контролем США всей остальной Арктики.