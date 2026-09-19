Москва19 сенВести.Датские СМИ сочли договоренности США и Дании по Гренландии поражением американского президента Дональда Трампа.
Тсс, не говорите Трампу, что победило Королевство Даниянаписал корреспондент газеты Berlingske в США Якоб Хайнель Йенсен
По словам обозревателя датского телеканала TV2 Торстена Янсена, хотя Трамп и объявляет о своей победе, соглашение фактически является "сокрушительным поражением" для главы Белого дома.
Глава МИД Гренландии Муте Эгеде заявил, что в соглашении содержится первоначальное датское требование о самоопределении острова.
В ночь на 19 сентября госсекретарь США Марко Рубио объяснил соглашение с Данией по вопросам безопасности Гренландии тем, что у Копенгагена не хватит денег для защиты острова.