США будут вправе создавать новые базы в Гренландии лишь при согласии всех сторон

США смогут создавать новые базы в Гренландии лишь при согласии всех сторон США будут вправе создавать новые базы в Гренландии лишь при согласии всех сторон

Москва22 сен Вести.Новое соглашение Соединенных Штатов с Данией и Гренландией о базах на острове позволит Вашингтону создавать дополнительные военные объекты лишь с согласия всех сторон. Об этом следует из текста соглашения, опубликованного на сайте Белого дома.

Сейчас единственным действующим американским военным объектом на острове остается космическая база Питуффик на северо-западе Гренландии. В соответствии с документом, Вашингтону разрешается создать две новые базы — в Нарсарсуаке и Местерс-Виге.

Предложения о создании новых баз смогут выдвигать не только США, но и Дания с Гренландией. Для начала процедуры они должны будут представить предложение остальным сторонам.

Соединенные Штаты могут создавать дополнительные оборонные зоны в Гренландии и усиливать свои военные операции или объекты… [При поступлении предложения] стороны должны созвать заседание для проведения консультаций через постоянный комитет с целью определить детали реализации на основе взаимного соглашения. Если в течение 90 дней в постоянном комитете соглашение не достигнуто, консультации переходят на уровень заместителей министров, а затем на уровень министров говорится в документе

Ранее президент США Дональд Трамп, премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен подписали соглашение о размещении американских войск на острове. По словам Фредериксен, вместе со Штатами Дания также увеличит свое присутствие на этих территориях.