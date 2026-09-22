Москва22 сенВести.Президент США Дональд Трамп подписал с премьерами Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенсом-Фредериком Нильсеном соглашение о размещении войск США на территории острова.
Фредериксен подчеркнула, что участники соглашения не позволят соперничающим с ними странам контролировать остров или влиять на него. Вместе с тем в Гренландии будет расширено присутствие не только США, но и Дании.
Это соглашение уважает суверенитет и территориальную целостность Датского королевства, а также право Гренландии на самоопределениесказала Фредериксен
Нильсен добавил, что документ должен развеять сомнения о лояльности Гренландии, а также направлен на укрепление присутствия Североатлантического альянса в Арктике.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США изучают возможность размещения в Гренландии минимум двух военных баз.