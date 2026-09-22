Москва22 сенВести.США рассматривают возможность размещения на территории Гренландии как минимум двух военных баз, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в эфире радиостанции WABC.
По словам Рубио, американская сторона уже занимается проработкой этого вопроса. При этом госсекретарь не уточнил возможные сроки создания объектов или их предполагаемое назначение.
Мы собираемся разместить там две [базы]. Мы работаем над этим… Но как минимум двесказал Рубио
Ранее о возобновлении работы американской военной базы времен холодной войны в Гренландии сообщало агентство Reuters. Речь шла о юге острова.