Рубио: США планируют разместить в Гренландии как минимум две базы

США планируют разместить в Гренландии не менее двух военных баз, заявил Рубио Рубио: США планируют разместить в Гренландии как минимум две базы

Москва22 сен Вести.США рассматривают возможность размещения на территории Гренландии как минимум двух военных баз, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в эфире радиостанции WABC.

По словам Рубио, американская сторона уже занимается проработкой этого вопроса. При этом госсекретарь не уточнил возможные сроки создания объектов или их предполагаемое назначение.

Мы собираемся разместить там две [базы]. Мы работаем над этим… Но как минимум две сказал Рубио

Ранее о возобновлении работы американской военной базы времен холодной войны в Гренландии сообщало агентство Reuters. Речь шла о юге острова.