Москва28 июн Вести.Датское издание Politiken опубликовало результаты масштабного расследования, которое показало, что Соединенные Штаты оставили после себя на территории Гренландии многотысячные тонны опасного мусора. Загрязнение, по данным журналистов, оказалось гораздо серьезнее, чем предполагалось ранее.

Расследование охватило не менее 36 бывших американских военных баз и объектов на самом большом острове мира. Среди брошенных отходов — сотни ржавых бочек с дизельным топливом, отработанные автомобильные аккумуляторы, изношенные трубы, кабели, обломки шифера и миллионы литров слаборадиоактивной воды. Все это содержит тяжелые металлы и токсичные вещества, которые представляют прямую угрозу для экосистемы: загрязнение уже наносит вред моллюскам и другим морским обитателям прибрежных вод Гренландии.

После завершения холодной войны Вашингтон значительно сократил свое военное присутствие в регионе. Как заявлял в январе глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен, из 17 бывших объектов США сохранили лишь одну военно-космическую базу "Питуффик" с гарнизоном около 200 человек, тогда как ранее там дислоцировались до 10 тысяч военнослужащих. При этом президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении приобрести Гренландию, однако власти Дании и самого острова категорически отвергают любые попытки посягательства на свою территориальную целостность. Позже отмечалось, что США планируют открыть три новые военные базы в Гренландии.