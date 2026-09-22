США вновь откроют военную базу времен холодной войны в Гренландии Reuters: США собираются открыть военную базу времен холодной войны в Гренландии

Москва22 сен Вести.Соединенные Штаты собираются возобновить работу военной базы времен холодной войны на юге Гренландии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что Вашингтон также планирует разместить американский военный контингент на базе Местерсвиг на восточном побережье Гренландии.

Речь идет о Нарсарсуаке, чье население сократилось до нескольких десятков человек с тех пор, как в 1950-х годах США закрыли там свою военную базу Bluie West One говорится в материале

Ранее стало известно, что США, Дания и Гренландия подпишут договор об усилении безопасности в Арктике и Северной Атлантике.

Госсекретарь США Марко Рубио объяснил соглашение с Данией по вопросам безопасности Гренландии тем, что у Копенгагена не хватит средств для защиты острова.