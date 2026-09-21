Москва21 сен Вести.США поменяли тактику в отношении Гренландии – теперь они рассчитывают "вырастить" там политиков-сепаратистов, а потом поддержать их требования. Таким мнением с ИС "Вести" поделился профессор факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко.

Он подчеркнул, что через обеспечение "совместной безопасности" США только открывают окно Овертона.

"Они мыслят: "Мы хотим, мы добьемся"… Поэтому они решили сменить тактику: Сначала совместный контроль в области безопасности с Гренландией… под суверенитетом Дании, потом воспитать… политиков, которые бы выступили за отделение от Дании, и как только хоть один из них это скажет, американцы немедленно его поддержат всей мощью. То есть они просто сменили стратегию на долгосрочное проникновение и то, что мы называем открытием окна Овертона. Сначала совместная безопасность, потом совместное управление, потом поддержка сепаратизма. То есть это в этом вся суть американской политики - действовать постепенно… постепенно подводя противника, или уничтожая его, или, как они говорят, удушая в объятиях объяснил Фененко

Ранее газета The New York Times сообщала о неоднозначной реакции в Гренландии после соглашения США и Дании. По информации СМИ, население острова хочет получить четкие детали договора между Вашингтоном и Копенгагеном.