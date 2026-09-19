Заявление Трампа о сделке с Данией озадачило жителей Гренландии NYT: Трамп озадачил жителей Гренландии своим заявлением о сделке с Данией

Москва19 сен Вести.Президент США Дональд Трамп своим заявлением о достижении договоренности по Гренландии с Данией вызвал неоднозначную реакцию и привел некоторых жителей острова в замешательство. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

Как пишет издание, Трамп сначала намеревался купить Гренландию, затем угрожал ее захватом, а впоследствии заявил о согласовании сделки. Часть жителей острова при этой новости почувствовала облегчение.

Однако у большинства населения острова это сообщение вызвало замешательство и тревогу. Люди хотят понять, о чем конкретно договорились стороны, отмечает газета.

Одна из жительниц Гренландии в беседе с The New York Times призналась, что отнеслась к заявлению Трампа с опаской и скепсисом. Она надеется, что сделка не даст США монопольной власти над островом.

Тем временем датские СМИ назвали договоренности США и Дании по Гренландии поражением Трампа. По словам обозревателя датского телеканала TV2 Торстена Янсена, хотя американский лидер и объявляет о своей победе, соглашение фактически является "сокрушительным поражением" для главы Белого дома.