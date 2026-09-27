Британский дипломат указал на неприятную для Запада правду о РФ Британский аналитик Прауд: победа над Россией невозможна

Москва27 сен Вести.Желаемая европейцами победа над Россией невозможна. Об этом заявил бывший сотрудник посольства Великобритании в Москве Иэн Прауд в эфире YouTube-канала.

По его словам, глава киевского режима Владимир Зеленский не планирует завершить конфликт дипломатическим путем.

Я не вижу ровным счетом никаких признаков того, что Зеленский хочет завершения конфликта путем переговоров… Он просит все больше денег и оружия, а европейцы будут просить то же самое у [президента США Дональда] Трампа отметил Прауд

По мнению бывшего посла Великобритании, политика европейских лидеров теперь неразрывно связана с курсом, выбранным Зеленским.

Они не примут ничего, кроме полной и безоговорочной победы над Россией. Это совершенно невозможно, и европейцы не знают, как из этого выйти. Поэтому они продолжают действовать по инерции, надеясь на лучшее заявил Прауд

Однако он выразил уверенность, что наступит такой момент, когда им (европейским лидерам – прим. ред.) все же придется взглянуть правде в глаза и объяснить своим избирателям, что вместо обещанной победы они потерпели сокрушительное стратегическое поражение.

Никто не хочет делать это, невзирая на тот экономический крах, который переживают страны Европы заключил аналитик

Ранее бывший директор ЦРУ по анализу России Джордж Биб в эфире YouTube-канала Гленна Диесена заявил, что усиление риторики Запада о готовности к противостоянию с Россией вызвано критическим положением Киева на фронте.