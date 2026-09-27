CNN: в Китае недовольны тем, как американские СМИ освещали визит Си Цзиньпина

CNN: Пекин недоволен освещением визита Си Цзиньпина в США CNN: в Китае недовольны тем, как американские СМИ освещали визит Си Цзиньпина

Москва27 сен Вести.В Китае остались недовольны тем, как СМИ освещали визит председателя КНР Си Цзиньпина в Соединенные Штаты на фоне конфликта президента Дональда Трампа с журналистами.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

После запрета крупнейшие американские телеканалы приостановили работу общего телевизионного пула, поэтому первый день визита Си прошел без привычного объема видеотрансляций из Белого дома. При этом в КНР надеялись, что поездка позволит показать Си Цзиньпина как равноправного лидера самой могущественной страны мира.

Ведь каждый аспект зарубежных поездок председателя КНР тщательно планируется, а освещение в СМИ рассматривается как важнейший компонент, подчеркивающий авторитет и влияние Китая во всем мире, отмечается в публикации.

Внезапный запрет на деятельность трех американских СМИ нарушил многомесячную тщательную подготовку к государственному визиту Си Цзиньпина, вызвав недовольство как американских, так и китайских чиновников из-за ограниченного освещения саммита, призванного представить двух лидеров вместе перед мировой аудиторией рассказали собеседники CNN

18 сентября Трамп ограничил доступ в резиденцию главы государства журналистам телеканалов CNN, MS NOW (бывший MSNBC) и издания Politico, обвинив их в распространении фейковых новостей. Американский лидер не исключил распространения этого запрета на представителей других медиа.

В ответ журналистские объединения Белого дома и ряд телеканалов (лояльный Трампу Fox News, а также ABC, CBS и NBC - прим. ред.) обвинили администрацию в нарушении свободы слова и подали иск к властям США.

Они также отказались освещать мероприятия с участием американского лидера. К бойкоту присоединились ведущие печатные издания, такие как New York Times и Washington Post, которые в знак солидарности перестали публиковать официальные материалы, в которых упоминается Трамп.

24 сентября суд в США обязал президента США снять запрет на доступ в Белый дом для CNN, MSNOW и Politico. По данным Reuters, судья потребовал вернуть пресс-карты представителям СМИ и не применять запреты к журналистам в течение 14 дней.