Суд в США обязал Трампа не препятствовать работе СМИ в Белом доме

Американский суд снял запрет Трампа на доступ СМИ в Белый дом Суд в США обязал Трампа не препятствовать работе СМИ в Белом доме

Москва24 сен Вести.Суд в США обязал президента страны Дональда Трампа снять запрет на доступ в Белый дом для CNN, MSNOW и Politico. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что судья потребовал вернуть пресс-карты представителям СМИ и не применять запреты к журналистам в течение 14 дней.

В материалах дела отсутствуют фактические подтверждения утверждению ответчиков о том, что аннулирование пропусков истцов действительно защитит национальную безопасность говорится в материалах агентства

Ранее сообщалось, что Белый дом планирует запустить проект "Трамп ТВ" в ответ на бойкот со стороны ряда крупных американских медиа, которые отказались освещать деятельность администрации президента США.