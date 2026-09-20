Ассоциация корреспондентов при Белом доме: в США идут гонения на СМИ Ассоциация корреспондентов при Белом доме: преследования СМИ в США продолжатся

Москва20 сен Вести.Лишение доступа в Белый дом телеканалов CNN, MS NOW и газеты Politico может создать опасный прецедент и позволит президенту США Дональду Трампу распространить подобные меры и на другие СМИ, заявила глава Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме, журналист телеканала Fox News Джеки Хайнрик.

Решение об отзыве доступа для журналистов CNN, Politico и MS NOW нарушает первую поправку к конституции США о свободе слова, считает Хайнрик.

Последствия этого [решения] выходят за рамки этих организаций: условие, использованное для исключения одного СМИ из-за его освещения событий, могут применить к любому СМИ отметила Хайнрик

По ее словам, суды неоднократно заявляли, что, предоставив журналистам доступ, Белый дом не может лишать их этого доступа в произвольном порядке или на основании содержания их материалов.

Ассоциация призывает администрацию [США] немедленно восстановить доступ наших коллег [в Белый дом] заключила Хайнрик

Трамп заявил, что лишает журналистов телеканалов CNN, MS NOW и газеты Politico доступа в Белый дом. Причиной послужило распространение, по мнению Трампа, ложных сведений о деятельности его администрации. Трамп указал, что количество таких СМИ "может увеличиться".