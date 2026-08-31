Москва31 авг Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что направит в Федеральную комиссию по связи (FCC) жалобу на ведущую NBC Кристен Уэлкер. Причиной стала ее оценка его действий по поддержке кандидатов на праймериз, которая не устроила главу Белого дома.

Из-за этой намеренной неточности она будет передана в FCC для порицания или наказания написал Трамп в своей соцсети Truth Social

Ранее, говоря о предстоящих промежуточных выборах, Уэлкер отметила, что Трамп "будет играть очень заметную роль" в кампании, однако его поддержка некоторых кандидатов на праймериз принесла "смешанные результаты".

Как считает американский президент, Уэлкер не единственная представительница "радикально левых СМИ", которые стремятся принизить все, что связано с Трампом. Сам глава Белого дома уверен, что успешность его поддержки кандидатов составляет 99%, а по сенатским праймериз 100%.

Ранее Financial Times писала, что в США при Трампе политический раскол общества только углубился. По данным издания, из-за этого избиратели обеих ключевых партий США начали отдавать предпочтение более популистским ораторам