Москва29 авг Вести.Президент США Дональд Трамп раскритиковал работавшую при Белом доме журналистку газеты The New York Times (NYT) и политического аналитика CNN Мэгги Хаберман за распространение фейковых историй о нем, упомянув ее репортаж о России, который не соответствовал действительности.

Соответствующий пост Трамп разместил в соцсети Truth Social, назвав журналистку "Мэггот Хагерман", и пригрозил ей судебным иском.

Мэггот Хагерман, псевдожурналист из New York Times, представляет собой неприятную личность как в профессиональном, так и в личном плане. Она … по сути, является мошенницей. Хагерман сочинила историю о том, что 11 сентября я отказался от посещения Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, потому что мне не разрешили выступить с речью, и вместо этого я собираюсь в Пентагон в Вашингтоне, поскольку там я буду основным выступающим ... Это абсолютная клевета написал глава Белого дома

Трамп добавил, что неоднократно бывал на памятных мероприятиях в годовщину терактов в Нью-Йорке, и подчеркнул, что в этом году там не предусмотрены выступления, приуроченные памяти жертв теракта.

Хаберман – самозванка, и New York Times об этом знает. Эти факты будут раскрыты в ходе судебных разбирательств против нее ... Хагерман получила (Пулитцеровскую премию – прим. ред.) за свой "репортаж" о мистификации "Россия, Россия, Россия" (аналитика Хаберман о внешней политике Белого дома – прим. ред.), который оказался абсолютным надувательством. Если ее когда-нибудь заставят раскрыть источники информации, выяснится, что они либо вообще не существуют, либо их слова исказили. Она годами писала обо мне ложь и теперь должна вернуть все деньги, заработанные на своих фальшивых материалах написал Трамп

Между тем, в вышедшей в 2022 году книге "Мошенник: создание Дональда Трампа и разрушение Америки " Хаберман уже писала о жизни президента США в период его предпринимательской деятельности, а также о работе на посту главы государства. Трамп назвал книгу "фейковой" и "очень скучной".

Ранее американский лидер спрогнозировал банкротство NYT, а также газеты The Washington Post.