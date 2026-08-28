FT: при Дональде Трампе в США усилились политический раскол и неравенство

При Трампе в США углубились политический раскол и неравенство, заявила FT FT: при Дональде Трампе в США усилились политический раскол и неравенство

Москва28 авг Вести.В Соединенных Штатах на втором президентском сроке Дональда Трампа усилились политический раскол и имущественное неравенство, заявила газета Financial Times.

Экономическая политика Трампа - в частности, масштабное понижение налогов - позволила корпорациям, бизнесменам и инвесторам серьезно нарастить свои доходы, в то время как простые работники столкнулись с их падением из-за инфляции. В результате сторонники обеих ключевых партий США начали отдавать предпочтение более популистским ораторам, отметила FT.

Этот резкий контраст подчеркивает растущий раскол, который превратился в политическую линию фронта в Америке Дональда Трампа. Избиратели все чаще говорят, что недовольны направлением развития экономики, и все больше склоняются к популистской политике по обе стороны политического спектра говорится в публикации

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что американские демократы хотят проверить законность действий Трампа на посту президента в случае победы на промежуточных выборах в Конгресс.

Отмечается, что внутри самой Демпартии ведутся споры о том, насколько масштабными должны быть эти проверки и стоит ли пытаться отрешить президента от должности.

До этого сам Трамп заявил, что демократы объявят ему импичмент, если одержат верх на промежуточных выборах в Конгресс.