Почти 70% жителей США считают, что американская экономика в плохом состоянии

В США почти 70% населения негативно оценивают состояние национальной экономики Почти 70% жителей США считают, что американская экономика в плохом состоянии

Москва3 авг Вести.Почти 70% американцев считают, что экономика Соединенных Штатов находится в плохом состоянии. Об этом стало известно из опроса, проведенного агентством Associated Press совместно с исследовательским центром NORC.

По данным исследования, 69% респондентов негативно оценили состояние американской экономики, тогда как 30% опрошенных, напротив, оценили ее позитивно.

При этом 69% республиканцев выступают в поддержку экономического курса администрации президента США Дональда Трампа. Среди независимых избирателей таких 18%, а среди демократов - всего 6%.

Опрос проводился в период с 23 по 27 июля среди 1165 совершеннолетних жителей США. Погрешность составляет около 3,7 процентных пункта.

Ранее главный редактор журнала The American Conservative в Вашингтоне Керт Миллс заявил в беседе с ИС "Вести", что после холодной войны американцы оценивают направление развития страны как ошибочное, вне зависимости от того, кто находится у власти.