Больше половины американцев стали жить хуже при Трампе FT: больше половины американцев стали беднее при Трампе

Москва16 авг Вести.С момента возвращения президента США Дональда Трампа к власти в январе 2025 года больше половины американских избирателей стали жить хуже. Об этом свидетельствуют данные опроса Focaldata, которые опубликовало издание Financial Times (FT).

Исследование проводилось среди 1913 зарегистрированных избирателей. Респондентам задавали вопросы онлайн.

Так, 55% опрошенных заявили, что не одобряют деятельность Трампа в Белом доме в целом, а 64% негативно отозвались о политике президента в сфере стоимости жизни и инфляции.

Более 53% зарегистрированных избирателей заявили, что их финансовое положение ухудшилось с момента возвращения Трампа в Белый дом в январе 2025 года пишет FT

Ранее стало известно, что Демократическая партия США разрабатывает стратегию по запуску расследования в отношении компаний, которые связаны с Трампом.