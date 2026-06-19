Трамп признался, что не является большим поклонником Украины NYT: Трамп рассказал, что не является поклонником Украины

Москва19 июн Вести.Глава Белого дома Дональд Трамп признался, что не является большим поклонником Украины. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на выдержки из книги "Смена режима: внутри имперского президентства Дональда Трампа" журналистов Мэгги Хаберман и Джонатана Суона.

По данным газеты, в книге идет речь о первых 14 месяцах второго президентского срока Дональда Трампа. Как заявляют авторы, за этот период состояние семьи Трамп выросло более чем на 1 миллиард долларов. Кроме того, авторы описывают "странное слияние реальности и шоу-бизнеса в Белом доме", приводя слова Трампа о необходимости "неожиданных поворотов сюжета" в кадровых назначениях.

Также сообщается, что американский лидер назвал перепалку с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Овальном кабинете в феврале 2025 года "отличным телешоу".

Я не большой поклонник Украины. За исключением их женщин. Они постоянно побеждают на конкурсе "Мисс Вселенная" приводит газета слова Трампа

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Дональд Трамп пересмотрел свою оценку ситуации вокруг Украины и ее перспектив в конфликте с Россией.

Между тем, сам американский лидер признался, что сохранение России в составе "Большой восьмерки" могло бы предотвратить конфликт на Украине.